Cavavin de Frameries et ses gérants reçoivent un prix international!

Philippe, Karl et Anne sont aux anges. « Nous nous sommes rendus au Puy du Fou pour le congrès annuel et nous ne pensions jamais revenir avec une telle récompense ! C’est la première année qu’un prix est décerné et c’est nous qui l’obtenons, c’est génial ! », explique Philippe Rivart, un des trois cavistes.

« Merci à nos clients »

Après avoir fait de belles découvertes en rencontrant des vignerons et des producteurs d’alcool, les 3 cavistes framerisois réservent quelques nouveautés à leurs clients. « Nous avons eu l’occasion de déguster tous les millésimes et cela nous a donné des idées », sourit Philippe, qui tient à remercier l’ensemble des clients du Cavavin de Frameries. « Ce prix, c’est grâce à eux que nous l’avons obtenu », assure-t-il. « On nous a expliqué que c’était un algorithme qui avait calculé la satisfaction des clients de toutes les franchises « Cavavin », via les commentaires sur Facebook, Google ou encore Instagram. C’est donc grâce à tous ces retours positifs que nous avons été récompensés. C’est une belle reconnaissance », conclut-il.