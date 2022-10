Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce samedi soir, il ne sera pas uniquement question de revanche entre deux équipes qui se sont livrées un très rude duel pour le titre la saison dernière. Mais également de retrouvailles entre leurs nouveaux coaches, Karel Geraerts d’un côté et Carl Hoefkens de l’autre. Deux hommes que connaît parfaitement Tim Smolders, l’entraîneur adjoint de l’USG, qui a débarqué à la Butte au début de cette saison. « J’ai joué en Espoirs et fait mes premiers pas en équipe première à Bruges avec Karel », détaille-t-il. « Tandis que ces dernières saisons, j’ai pas mal côtoyé Carl Hoefkens. Il était entraîneur adjoint de l’équipe première du Club et était notamment chargé de faire le lien entre les A et le centre de formation. Pour ma part, j’ai d’abord été adjoint des U21 brugeois et puis directeur du centre de formation. » Tim Smolders est donc parfaitement placé pour comparer l’évolution de ces deux jeunes entraîneurs (40 ans pour Geraerts, 44 pour Hoefkens). Deux coaches qui étonnent dans leur nouveau costume de T1.