Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Toutes les communes ne sont pas égales en matière de prix pour les funérailles. Même dans la région, les différences de prix sont très importantes. Et les familles se penchent désormais de plus en plus souvent sur ces factures pour choisir l’entité où leur défunt reposera. Voici les tarifs à Mons-Borinage.