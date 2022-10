Dans notre nouvelle série vidéo, la juge Anne Gruwez aide les sans-abri dans le métro à Bruxelles

La Stib a des centaines d’emplois à pourvoir. À quelques jours du Job Fair Brussels organisé le 27 octobre, Benjamin joue au recruteur dans le métro. Le temps d’un trajet entre De Brouckère et Schuman, il tente de cerner l’employabilité de la juge. « Anne Gruwez n’avait jamais fait d’entretien de sa vie et ça se sent. Elle était fidèle à elle-même, mi-lunaire mi-redoutable. D’habitude, c’est elle qui interroge les suspects donc je la savais finaude. Elle a l’art de vous désarmer. Quand je lui ai demandé si elle était une égérie de documentaire, elle m’a remballé », explique Benjamin en rigolant.

Anne Gruwez est bruxelloise, elle connaît le métro comme sa poche. « Dans nos invités, elle était d’ailleurs la seule à avoir un abonnement et elle connaît les lignes par cœur. On a du mal à lui faire comprendre que pour les besoins du tournage il fallait parfois embarquer dans telle ou telle rame ».