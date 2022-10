Bruxelles lance un prêt pour réduire la consommation énergétique des petites entreprises

Face à la hausse des coûts de l’énergie, le gouvernement bruxellois mobilise ses outils économiques afin d’aider les entreprises, et particulièrement les indépendants et les petites entreprises, à passer le cap de la crise tout en accélérant leur transition énergétique.

Plus précisément, le prêt Energy&Reno doit permettre aux entreprises visées d’investir dans du matériel performant, durable et à faible consommation et, par conséquent, de réduire les dépenses énergétiques et les émissions de Co2. Il vise ainsi notamment les travaux d’isolation (toit, murs extérieurs, sol, vitrages performants), le système photovoltaïque, le système de chauffage (pompe à chaleur, chauffe-eau solaire...), la régulation thermique...