But annulé, carte rouge oubliée puis annulée: l’arbitrage de Zulte Waregem – Anderlecht fait polémique (vidéo)

L’arbitrage de M. Laforge est au centre des débats ce jeudi soir. Prenons les événements un à un.

Après 32 minutes de jeu, alors que Zulte Waregem mène 1-0, Fabio Silva reste au sol. L’attaquant se relève et, sur la phase de jeu qui suit, sans qu’il y ait eu le moindre arrêt de jeu, il égalise. Mais c’était sans compter sur l’intervention du VAR.

Ce dernier analyse deux phases. Tout d’abord, un hors-jeu peu évident et sujet à interprétation d’Arnstad sur le but de Silva. Ensuite, la faute subie par Fabio Silva dans le rectangle 29 secondes plus tôt. Il faut de longues minutes à M. Laforge, pourtant aidé par divers ralentis en vidéo, pour prendre une décision.

Cette dernière tombe : pas de but pour le RSCA, mais un penalty pour les Mauves et une carte jaune pour Derijck, auteur d’une semelle pourtant pour le moins violente. C’est rouge, normalement !

L’incompréhension règne, mais Fabio Silva égalise dans la foulée sur le coup de réparation. C’est 1-1.

Debast exclu ? Eh bien non !

Dans les arrêts de jeu du premier acte, c’est une action répréhensible (?) de Debast qui est au centre des conversations. Le jeune Anderlechtois est coupable d’une faute et M. Laforge n’hésite pas : il sort une carte rouge. Avant d’être rappelé par le VAR.

Pourquoi ? Car pour le VAR, l’exclusion n’est pas claire. L’arbitre va voir la faute en vidéo et revient sur sa décision : pas de carte tout court pour le Mauve qui ne rentre donc pas au vestiaire juste avant ses équipiers. Précisons qu’il avait déjà été averti plus tôt dans le match…

Une fois encore, l’incompréhension règne, même si la décision semble, cette fois, logique.

Arnstad exclu après intervention du VAR

Comme si ce n’était pas assez, le VAR faisait son retour à la 72e. Il appelait M. Laforge pour une faute d’Arnstad au milieu du jeu. Après avoir visionné la vidéo, l’arbitre sortait un carton rouge pour un coup direct porté par l’Anderlechtois.

Ce dernier avait beau râler, signalant qu’il était tenu au départ de la phase par Tambedou, son geste était violent et inutile. Carte rouge logique, donc…