Hendrik Van Crombrugge l’affirme: «Les joueurs sont toujours derrière Felice Mazzù à Anderlecht»

Il y a eu le déluge. Il y a eu le VAR. Il y a eu des décisions étonnantes de M. Laforge. Mais il y a surtout eu une nouvelle défaite pour Anderlecht. Est-ce celle de trop pour Felice Mazzù, battu avec le Sporting sur la pelouse de Zulte Waregem, la lanterne rouge ?

Hendrik Van Crombrugge a donné son opinion au micro de nos confrères d’Eleven après ce revers concédé sur le score de 3-2. Et son avis est pour le moins tranché, malgré la déception liée à ce nouveau fiasco.

de videos

« On avait le contrôle du match, puis il y a eu cette carte rouge d’Arnstad qui a tout changé en seconde période », constate le gardien de but du Sporting. « C’est un coup dur pour l’équipe et l’entraîneur ».

Il reprenait ensuite : « Le groupe de joueurs a toujours été derrière le coach, et c’est toujours le cas. Mais c’est à nous de le montrer sur le terrain. Et tant qu’on ne le fera pas, ce sera compliqué. La carte rouge stupide a permis à Zulte Waregem de croire davantage en un éventuel exploit. Pour notre part, nous n’y avons plus cru ».