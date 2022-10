Felice Mazzù refuse de jeter l’éponge à Anderlecht: «Si la direction doit prendre une décision, elle la prendra»

Felice Mazzù n’avait pas l’intention de laisser tomber, jeudi soir, à l’heure de l’analyse de la défaite d’anderlecht à Zulte Waregem. L’entraîneur des Mauves assurait qu’il serait au poste, ce vendredi, à Neerpede. Quelle décision prendra la direction bruxelloise ?

Felice Mazzù, quelle est votre conclusion après cette dixième défaite de la saison ?

Nous avons vécu un match qui a eu plusieurs vies. On n’a pas très bien commencé avec ce 1-0 rapide. Ensuite, nous avons tout fait pour revenir dans le match. Nous ne sommes pas assez tueurs à 1-2, alors qu’il fallait faire 1-3 voire 1-4. Cet instinct de tueur ne vient qu’avec l’expérience. Nous essayons trop le beau geste en pareilles circonstances. Réduits à dix, on a tenté de défendre l’avantage mais les transitions étaient difficiles avec la fatigue et l’état du terrain. Je ne veux pas prendre cela comme excuse, mais il y a aussi des faits de jeu que je ne comprends pas. Arnstad reçoit une rouge alors que le coup reçu par Silva dans le rectangle méritait bien davantage une exclusion. L’arbitre et le VAR ont analysé cette phase très longtemps mais sans réaction. de videos

Au total, après treize journées, Anderlecht se retrouve à douze points du Top 4. C’est un gros échec…

Je n’ai pas envie de parler d’échec. Le bilan comptable n’est pas bon, c’est clair, mais il y a beaucoup de choses positives. La connexion avec mes joueurs, l’envie et la façon dont on travaille à l’entraînement. Mais les résultats ne sont pas là, c’est évident.

Wouter Vandenhaute est venu dans le vestiaire. Lui avez-vous parlé et comment voyez-vous l’avenir ?

Je ne lui ai pas parlé. La suite ? Je serai présent à l’entraînement ce vendredi pour préparer au mieux le Clasico de dimanche au Standard. Vous me parlez tous de mon avenir mais ce n’est pas à moi qu’il faut poser cette question. Je suis là pour travailler pour le club. Je n’ai pas une fonction décisionnaire au sein du club.

Comment vivez-vous cette situation particulièrement douloureuse ?

Cela fait partie du foot. Quand vous venez à Anderlecht, vous savez que vous devez gagner tous les matchs. Et quand ce n’est pas le cas, la tension s’installe inévitablement.

Les supporters mauves présents à Waregem ont été très durs en déclarant qu’en 5 mois, trois ans de travail avaient été effacés…

Les fans ont le droit d’avoir leur avis. Je comprends qu’ils soient mécontents.

Espérez-vous que soutien que vous ont à nouveau manifesté les joueurs vous sauve ?

On sait que la connexion avec les joueurs est bonne. Mais peu de chose nous sourit pour le moment. À 1-2, l’orage arrive et nous nous retrouvons ensuite à dix alors que nous aurions dû plier le match. Mais nous n’avons pas des profils pour être constamment dans le combat. Nous essayons de pousser les joueurs à donner plus d’intensité mais ça ne fonctionne pas. Je n’ai pas à espérer quoi que ce soit. Si la direction doit prendre une décision à mon sujet, elle la prendra.