Voitures, camions, vélos, piétons : le trafic était dense devant l’Institut de la Vierge Fidèle, rue de Linthout à Schaerbeek, ce vendredi matin. Pour remédier à cette circulation, l’asbl « Chercheurs d’air » et de nombreux parents d’élèves de huit écoles bruxelloises se sont mobilisés pour remédier à ce trafic et à la pollution qu’il engendre pour les enfants.

« On demande l’implantation de rues scolaires, c’est-à-dire des rues dont l’accès à la circulation motorisée est interdit, a minima, aux heures d’arrivée et de sortie des élèves », explique Pierre Dornier, président des Chercheurs d’air. Bruxelles compte 30 rues scolaires, un nombre insuffisant pour l’asbl en comparaison à d’autres grandes capitales comme Paris et Londres, qui en ont respectivement 200 et 500.