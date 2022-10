Près de 30 des voitures des institutions publiques sont électriques à Bruxelles

Réduire la pollution de l’air est une question de santé publique et une des priorités du Gouvernement bruxellois. Celle-ci cause chaque année près de 1.000 décès prématurés en Région bruxelloise. Des décès liés notamment au trafic routier, qui est aussi un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, après le secteur du bâtiment. Il est dès lors primordial d’assurer la transition du parc automobile vers des véhicules moins polluants afin de prendre soin des Bruxellois et du climat. Le dernier rapport de Bruxelles Environnement analysant les flottes de véhicules des 82 institutions publiques (locales et régionales) montre que leur électrification avance bien : près de 30 % des voitures publiques sont électriques (contre 2 % en 2014). A contrario, la part des voitures diesel est en chute libre : elle est passée de 42 % en 2014 à 7 % en 2021. Pour rappel, les moteurs diesel émettent globalement plus d’oxydes d’azote (NOx) et de particules fines que les moteurs essence.

En parallèle à l’électrification de leurs flottes, les institutions publiques réduisent aussi l’utilisation de leurs véhicules. Ainsi, la distance parcourue chaque année en moyenne par un véhicule public diminue depuis 2017. La Région bruxelloise met à disposition des institutions publiques différents services pour les aider à aller vers une mobilité toujours plus durable : facilitateur « Mobility & Fleet » (propose différents outils de gestion, des conseils personnalisés, des formations, etc.), facilitateur « Infrastructures de recharge » (accompagne dans l’installation des bornes de recharge), une centrale d’achat, mise en place par Sibelga (pour faciliter l’acquisition de nouveaux véhicules moins polluants à moindre coût), une centrale de leasing gérée par Bruxelles Environnement et des séminaires, des salons de la mobilité et autres moments d’informations sont organisés régulièrement par Bruxelles Environnement

« Encourager une mobilité durable est essentiel pour améliorer la santé des Bruxellois. C’est la raison pour laquelle nous demandons aux institutions publiques de choisir des véhicules moins polluants, et mettons en place de nombreuses mesures pour les y aider », déclare Alain Maron (Ecolo), ministre de la Transition climatique et de l’Environnement