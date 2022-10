Timothy Derijck, défenseur de Zulte, admet son erreur après son tacle face à Anderlecht: «Désolé Fabio Silva» (vidéos)

Au-delà de la défaite d’Anderlecht sur la pelouse de Zulte Waregem, une phase de jeu a énormément fait parler. À la 30e minute, l’arbitre accorde un penalty aux Mauves et adresse un carton jaune à Timothy Derijck pour une faute sur Fabio Silva. Sauf que pour beaucoup d’observateurs, ce tacle méritait largement un carton rouge.

Interrogé à la mi-temps, Derijck avait estimé à chaud qu’il n’y avait « jamais penalty » sur une telle faute. Pourtant, en voyant les images, on constate clairement que le défenseur de Zulte écrase la cheville de Silva. Au lendemain du match, Derijck est revenu sur ses propos et s’est excusé sur Instagram. « Quand tu penses sur le moment que ce n’est pas si grave, puis que tu revois les images… », écrit le défenseur. « Désolé Fabio Silva et le Sporting d’Anderlecht. » Un aveu et une prise de consciennce à saluer.

