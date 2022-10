Douze communes de Mons-Borinage vont éteindre leur éclairage public de minuit à 5 h du matin

Lire aussi> Mourir n’a jamais coûté aussi cher… À Mons-Borinage, d’une commune à l’autre, le prix d’une concession peut varier du simple au triple!

« Pour ce qui concerne les décorations de Noël et l’éclairage y afférant, il sera maintenu car il est essentiellement composé de LED et donc très peu consommateur. À titre d’exemple, tout l’éclairage de Noël d’un territoire comme celui de la Ville de Mons et ses 19 villages représente une dépense de seulement 1.000€. Compte tenu de l’apport de ces décorations pour les rues commerçantes et des difficultés que les commerçants traversent déjà avec la crise, les communes ont souhaité ne pas les pénaliser. Ces éclairages festifs resteront donc allumés jusque minuit. »