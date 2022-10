Atenor, le leader dans la promotion immobilière à Bruxelles, se glisse parmi les trois finales de «L’Entreprise de l’Année»

Cela fait depuis 1996 que Ernst & Young organise « L’Entreprise de l’Année », avec pour ambition de mettre en avant les belles performances des sociétés belges francophones. Un concours devenu au fil des années un prix prestigieux reconnu mondialement. Chaque année, les finalistes nominés sont sélectionnés par EY sur base de critères de sélection précis, tels que la croissance et les résultats financiers de la société, la volonté d’entreprendre, l’innovation, l’internationalisation, et une gestion exemplaire de l’entreprise. La taille et le chiffre d’affaires jouent aussi, dans une moindre mesure, un rôle dans la sélection.

« Cette année, EY n'est que trop heureux de mettre les entrepreneurs belges – nos trois finalistes en particulier – sous les projecteurs », précise Marie-Laure Moreau, associée chez Ernst & Young et responsable pour le marché francophone. « Ces derniers mois et ces dernières années, les entreprises ont dû traverser des crises à répétition et doivent aujourd’hui surmonter des défis majeurs telles la crise énergétique et l'inflation. Chez EY, nous sommes très fiers de pouvoir donner un coup de pouce supplémentaire à nos entreprises performantes en leur remettant ce prix prestigieux. »