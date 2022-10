«Star Academy»: l’épouse sexy d’un acteur bien connu débarque au château, et c’est chaud! (vidéos)

Pour l’occasion, Claire était en brassière et culotte rouge. Face à elle, c’est Léa qui semblait le plus à l’aise sur la barre. Les meilleurs de la classe seront à découvrir dans la quotidienne de ce vendredi, à 17h30 sur TF1.

Claire Francisci, qui a dit oui à l’acteur Arnaud Ducret (« Parents mode d’emploi) en juillet dernier, a franchi les portes du château de Dammarie-les-Lys, ce jeudi 20 octobre. Ancienne danseuse du « Crazy Horse », la jolie blonde a donné un cours de pole dance aux élèves. Une discipline à la fois sensuelle et exigeante que la jeune femme, qui a ouvert sa propre école de gymnastique et acrobaties aériennes (« Pole Spirit », à Paris), pratique depuis 2011.

On rappelle que les premiers nominés sont Ahcène, Amisse et Julien, qui disputeront leur place à la « Star Academy » lors du prime de ce samedi. L’un d’entre eux sera sauvé par le public, un autre par ses petits camarades, et le dernier quittera l’aventure après seulement une semaine – sur six au total, la finale étant déjà fixée au 26 novembre.