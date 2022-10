Défaillances et infractions dans un hébergement touristique à Saint-Gilles: la police et les pompiers font fermer le bâtiment

La police et les pompiers ont fait fermer, jeudi soir, un bâtiment situé avenue Jamar à Saint-Gilles, loué comme hébergement touristique via des plateformes web. Il s’est avéré que le bâtiment, qui abritait autrefois un sauna, n’était pas conforme à la réglementation en matière d’incendie, et que le propriétaire n’avait pas de licence pour le louer en tant que logement touristique.

«Le bâtiment était loué comme hébergement touristique, mais il n’y avait pas de permis pour cela», a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. «Le système d’alarme était hors service. Il n’indiquait donc pas où, dans le bâtiment, il y avait un incendie. Il n’y avait pas non plus de plans du bâtiment et l’alarme ne pouvait pas être désactivée. Nous avons donc dû démonter deux sirènes pour couper l’alarme. En outre, les portes coupe-feu étaient bloquées de sorte qu’elles ne pouvaient pas être fermées en cas d’incendie. Il n’y avait pas non plus de plan d’évacuation, les portes de sortie de secours étaient verrouillées et les voies d’évacuation n’étaient pas définies», a-t-il énuméré.