Cette chanson que Lio regrette: «Je sais que j’ai totalement ouvert la porte aux pédocriminels et que j’ai apporté de l’eau à leur moulin», déplore la chanteuse

Plus de quarante ans après le succès de « Banana Split », Lio regrette avoir sorti ce titre. Ou du moins, les paroles de ce titre, qui selon la chanteuse, ont « ouvert la porte aux pédocriminels », tel qu’elle l’a confié dans le livre « Toutes pour la musique » de Chloé Thibaud, sorti ce jeudi 20 octobre.

On rappelle les paroles de « Banana Split » : « C’est le dessert que sert l’abominable homme des neiges à l’abominable enfant teenage / Un amour de dessert. »

Aujourd’hui, la sexagénaire pense avoir « apporté de l’eau à leur (les pédocriminels) moulin », mais « on peut me pardonner parce que, vraiment, à ce moment-là, je ne voyais pas que j’étais totalement complice de ce traitement infâme pour les jeunes filles et les jeunes femmes. »