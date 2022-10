Maisons de repos: la réforme est sur les rails à Bruxelles

Le gouvernement bruxellois a donné son feu vert, en dernière lecture au projet de réforme de l’ordonnance de 2008 relative aux établissements d’accueil ou d’hébergement pour personnes âgées, a annoncé vendredi Iriscare. Soumis au parlement dans les prochaines semaines, ce texte porté par le ministre Alain Maron (Ecolo) est appelé à entrer en vigueur en janvier prochain. La révision de l’ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d’accueil ou d’hébergement pour personnes âgées introduit une série de corrections visant à mieux encadrer le secteur de l’hébergement pour aînés, au travers, entre autres, de l’instauration d’un agrément à durée illimitée, de la mise en place d’un régime de sanctions intermédiaires et d’amendes administratives mais également via la modification du régime des autorisations spécifiques de mise en service et d’exploitation.

L’objectif de la révision de cette ordonnance est de stabiliser le secteur et d’en améliorer la qualité. La récupération des agréments de lits non occupés est l’un des mécanismes prévus par l’ordonnance pour « mieux contrôler l’offre et développer des projets d’établissements plus qualitatifs qui correspondent davantage aux besoins des aînés, dans un contexte où le nombre de lits disponibles est trop élevé », a expliqué Iriscare, dans un communiqué.

Selon l’OIP, 15.266 lits sont agréés par Iriscare, mais seulement 11.400 d’entre eux étaient occupés durant la période de référence du deuxième trimestre 2021.

L’introduction de sanctions administratives dans le projet permettra également de faire pression plus efficacement sur les institutions qui ne respecteraient pas les normes. L’organisme d’intérêt public (OIP) bicommunautaire en charge de ce qui relève de la protection sociale à Bruxelles a précisé, plus largement que plusieurs étapes-clés du processus de réforme étaient sur le point de se concrétiser.