Émotion à Jurbise: l’ancienne conseillère communale Annick Vanderkel est décédée

« Depuis 10 ans, Annick avait subi plusieurs périodes compliquées au niveau de sa santé. Elle était depuis quelque temps prise en charge dans une unité de soins. Je garderai d’Annick le souvenir d’une battante, une femme au caractère fort, qui, sous des dehors parfois rudes, cachait un cœur tendre et une grande sensibilité » ajoute la bourgmestre de Jurbise.

Annick Vanderkel avait en fait été réélue facilement lors des élections de 2012. Elle devait même devenir échevine. À cause de son accident, elle n’avait jamais pu rejoindre le collège communal. Et pour cause, l’élue est restée paralysée…