Sandrine Corman et Ludovic Daxhelet dans un «Pékin Express» fraternel, bientôt sur RTL-TVI: premières infos

Sandrine Corman et Ludovic Daxhelet animeront, dans un pays étranger, une nouvelle émission bientôt diffusée sur RTL-TVI. Il devrait s’agir d’un programme qui confrontera des équipes de jumeaux à travers plusieurs épreuves. L’action et les péripéties devraient donc être au rendez-vous !

Pas étonnant quand on sait que Sandrine et Ludovic ont comme point commun d’avoir participé à « Pékin Express »… La première a été finaliste de « Pékin Express : duos de choc », en 2010 (en binôme avec Stéphane Plaza), et le second a été sacré vainqueur (avec son frère Samuel) dans « Pékin Express : le passager mystère », en 2012.