La Ville de Mons installe de nouveaux abris vélos sécurisés dans son centre-ville

« Dans les lieux plus densément peuplés, beaucoup de personnes n’ont pas d’espace dans leur habitation pour abriter leur vélo » explique Charlotte De Jaer, échevine de la Mobilité. « Aujourd’hui, certaines familles ont 3, 4 ou 5 vélos à ranger. De plus en plus, les gens investissent dans du matériel coûteux comme, par exemple, des vélos à assistance électrique. Il est normal de vouloir entreposer son vélo dans un lieu sécurisé, d’autant plus que les vols arrivent plus souvent qu’on ne le croit ».