«Affaire conclue»: qui est Ayann Goses, le nouvel acheteur qui risque bien de faire craquer les téléspectateurs? (vidéo)

La semaine dernière, les téléspectateurs d’« Affaire conclue » (RTBF, France 2) ont découvert un nouvel acheteur. Il s’agit d’Ayann Goses. Ce dénicheur de pièces exceptionnelles est l’un des amis de Julien Cohen, qui le définit comme le brocanteur des stars.

Son père, expert dans le design des années 30, l’a initié au métier. « À sa mort, j’avais 22 ans, j’ai dû faire un choix entre l’antiquité et beaucoup d’autres choses. J’ai finalement pris sa suite, mais j’ai souhaité le faire à ma façon. Je me suis d’abord installé au marché Biron où je vendais déjà du mobilier des années 50, 60 et 70 » explique le beau gosse venu des puces de Saint Ouen, sur le site spécialisé Paul Bert Serpette. « J’aime les objets rares, un peu éclectiques, mais qui sont surtout faciles à vivre et emblématiques de ces années-là. J’aime ces pièces car elles sont historiques. Quand on regarde un magazine de décoration, on retrouvera quasiment toujours une pièce de ces années, ce sont des incontournables. »