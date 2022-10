La chasse aux monstres est ouverte au Sparkoh! de Frameries: découvrez le programme

En famille ou entre amis, on s’immerge dans l’ambiance d’Halloween et on découvre une toute nouvelle exposition dédiée aux STE(A)M et aux métiers du futur.

Ohlala ! Le trésor a été dérobé ! Quel monstre se cache derrière ce terrible événement ? Pour parvenir à démasquer le coupable, il faudra faire preuve de courage et affronter les nombreuses épreuves !

Carte d’identité « monstrueuse » à partir de 7 ans

C’est quoi un monstre ? D’où vient-il ? Comment est-il ? Quelles sont ses spécificités ? À partir de codes d’identification, et de décryptages de documents ultra confidentiels, création de la carte d’identité d’un monstre.

LAB d’Halloween à partir de 5 ans

Bave de crapauds, sang de chimères, fientes de corbeaux… Dans un laboratoire, découverte et mélange de substances top secrètes pour fabrication de curieux produits.

Enquête au labo ! à partir de 8 ans

Des zombies ont envahi Sparkoh ! Pour stopper leur progression, les plus téméraires doivent observer, chercher et expérimenter un certain nombre d’éléments au « Lab’expo chimie » pour sauver l’humanité !

Allumage d’une lampe squelette, à partir de 8 ans

L’électricité parcourt certaines matières, qu’en est-il pour le corps humain ? Ici, on trie les bons et mauvais conducteurs pour arriver à allumer une tête de squelette et qui sait, en avoir les cheveux dressés sur la tête !

Dans les expos du Sparkoh ! cette année, araignées, chauves-souris et sorcières sortent de leur cachette ! Les paris sont ouverts, sur qui allez-vous tomber ? Arriverez-vous à démasquer toutes les créatures planquées dans les allées sombres du Sparkoh !? Crucifix, fiole d’eau bénite ou gousse d’ail, pour une meilleure protection, pourquoi ne pas en prévoir avec vous !

Nouveauté « Toi demain, les métiers du futur »

Pilote de drone, développeur de métavers, d’IA ou d’hologrammes, trader en CO2, dans quel nouveau métier se projeter demain ?

Dans l’exposition « Toi demain : les métiers du futur » dédiée à la découverte des STEAM (science, technologie, ingénierie, art et mathématiques), venez découvrir ce qui se cache derrière ces nouveaux jobs.

Collaboration, curiosité, esprit critique, créativité… c’est le moment d’expérimenter les différentes compétences humaines et compétences comportementales de ces jobs extraordinaires et méconnus pour décrocher celui de vos rêves ou inspirer vos enfants sur leurs choix d’études !

À travers un ensemble d’installations inédites agencées en 4 zones, ce ne sont pas moins d’une centaine de métiers qui sont mis en avant. « Toi demain : les métiers du futur », une exposition par et pour les jeunes, qui n’attend plus que vous !

Mais aussi

Pour passer une journée complète au Sparkoh ! sans se soucier de préparer un pique-nique, vous trouverez en plus de la carte traditionnelle, un menu spécial Halloween concocté par Arnaud Urbain chef du OH ! Resto est proposé aux visiteurs / Soupe de sorcières, gratin d’asticots, cimetières au chocolat et vers de terre, Panna Cotta et seringue de sang… : de quoi se lécher les babines… ou pas.

Prendre un bol d’air en terrasse en appréciant la vue et les couleurs automnales, admirer les enfants se défouler à la plaine de jeux, se balader dans le jardin de la biodiversité ou s’aventurer dans les parcours patrimoine et paysage (deux balades en autonomie) tels sont les nombreux moments qui attendent le visiteur.