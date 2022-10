Bénédiction et balade pour la Saint-Hubert ce dimanche à Ghlin

Pour les cavaliers désirant participer à la balade de la Saint-Hubert le dimanche 23 octobre, le rendez-vous est fixé à 8h30 sur la place du Busteau à Ghlin. Des places de parking seront disponibles pour les vans et les camions.

À 11h, bénédiction des chevaux, des cavaliers et des animaux de compagnie sur la place de Ghlin. Il y aura des points d’attache pour les chevaux et la possibilité de boire et de manger sur place.