The Haze, la nouvelle petite bombe électro-pop belge prête à exploser qui vient tout droit de Bruxelles!

Maximilian De Vos, passé par le Yama Dirty Crew, est un producteur geek obsessionnel dont le but ultime est de créer la track pop parfaite. La chanteuse et flûtiste Stéphanie Bertrand a quant à elle un solide background jazz, mais est secrètement amoureuse de hip-hop et rêve surtout de faire danser les gens. Diego Crutzen

Le croisement de leurs univers musicaux est à l’image de leur premier titre ’The Haze’ lancé voici quelques mois en éclaireur : la voix soul et suave de Stéphanie se promène et ondule sur des sonorités virevoltantes agrémentées de flûte traversière. Un peu comme si Yolandi Visser de Die Antwoord baissait sa voix de 30 DB et la posait sur une prod de Mura Masa.

Leur second titre Même formule employée par le duo sur le second titre ‘End Of the Show’ sorti sous la forme d’un clip en cette rentrée 2022 qui a vu le groupe sélectionné parmi les 20 finalistes du Concours Circuit. Un joyeux bordel sonore housy et groovy qui n’est pas sans rappeler cette dance hybride du carrefour de l’année 90 où Snap, Technotronic ou encore C&C Music Factory faisaient briller des voix soul sur des prods rebondissantes et qui peut aussi prendre des accents UK Garage, à l’image du titre ’Let Loose Your Head’ petite perle FM colorée.

Une succession de Guilty pop pleasures made in endorphines qu’on a envie d’écouter en journée pour se motiver et pour s’abandonner à la danse une fois la nuit tombée.