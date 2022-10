Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Faux, escroquerie, abus de confiance, abus de faiblesse… David Bertiaux a réponse à tout, ou presque, devant le tribunal correctionnel, il nie l’ensemble des préventions à sa charge. « J’étais courtier en assurances et, au fil du temps, je me suis intéressé au marché de l’art. J’ai fait la connaissance d’un galeriste français qui me vendait des œuvres. C’est un marché porteur et il m’est arrivé, c’est vrai, de parler de ma passion à mes clients d’assurance, devenus des amis au fil des années. Il m’est arrivé aussi de leur revendre l’une ou l’autre œuvre en faisant un petit profit. Je ne comprends pas pourquoi ils ont déposé plainte contre moi. Le marché de l’art est en constante évolution: s’ils avaient attendu assez longtemps, ils auraient fait une plus-value. D’autant que ça leur permettait aussi d’éluder l’impôt ou les taxes successorales », explique-t-il à la barre avec beaucoup d’aplomb. Il ajoute: « Ma société fonctionnait bien, je n’avais pas besoin d’argent ». Pourquoi, dans ce cas, emprunter de l’argent à ses amis/clients?