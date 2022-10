Coût des soins de santé: participez aux séances d’information sur Frameries et Saint-Ghislain

En ces temps de crise où l’inflation est galopante et le pouvoir d’achat diminue, chacun est plus que jamais attentif à ses dépenses. Au niveau des coûts de santé, vous avez l’occasion d’agir à votre échelle. Mais comment faire ?

La Mutualité Chrétienne peut vous aider à réduire votre facture et vous propose des séances d’information sur Frameries et Saint-Ghislain.

Quels sont les dispositifs prévus par l’INAMI pour payer moins et qui peut en bénéficier ? À quoi faut-il être attentif ? Comment savoir si un médecin respecte les tarifs légaux ? Comment savoir si un hôpital facture des suppléments ? Comment suis-je couvert par ma mutualité ? Et si j’ai une maladie grave, comment trouver de l’aide ? Faut-il prendre une assurance privée ? Est-il possible de payer ses médicaments moins chers ? Autant de questions auxquelles ils répondront lors de ces moments d’information bons pour la santé de votre portefeuille.