GuiHome passe dans «l’entretien d’embauche» pour devenir traffic controller à Bruxelles: «En tant que leader, je fais oublier mon autorité»

Nous sommes dans un lieu ultra-sécurisé et ultra-secret à quelques mètres de la gare centrale. Dans cette tour de contrôle, des dizaines d’agents surveillent le réseau des métros, des trams et des bus. Pour préparer la séquence que nous montrerons à GuiHome, nous nous concentrons sur la section qui surveille le métro.

Dans « l’entretien d’embauche » Guillaume se définit comme un artiste-entrepreneur, lui proposer un job d’une extrême réactivité n’est donc pas complètement dingue. GuiHome gère une entreprise de communication, il s’investit de plus en plus dans la production et dans les tournages, il a la carrure. Après avoir discuté avec lui le temps d’un trajet entre De Brouckère et Schuman, je lui propose un job de traffic controller.