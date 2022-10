Attentats de Bruxelles: le service médical judiciaire de Medex a reçu 766 dossiers de victimes des attentats de Bruxelles

Medex joue un rôle important dans l'évaluation des blessures médicales permanentes des victimes. La cellule pour les victimes civiles de guerre et les victimes d'actes de terrorisme du Service fédéral des pensions fait appel à l'expertise médicale du Service de santé publique. Medex accomplit cette tâche pour toutes les victimes d'actes terroristes en Belgique (quelle que soit leur nationalité), ainsi que pour les victimes belges d'actes terroristes à l'étranger.

Quatre-vingt-quatre pour cent des dossiers proviennent de victimes de l'aéroport de Zaventem, 16 % sont des victimes de la station de métro de Bruxelles. Parmi les dossiers clos, 45 % ont donné lieu à un taux d'invalidité compris entre 1 et 9 %, 44 % à un taux d'invalidité compris entre 10 et 39 %, 4 % à un taux d'invalidité compris entre 40 et 69 % et 1 % à un taux d'invalidité supérieur à 70 %.