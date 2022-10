«Star Academy»: les candidats pistonnés? La prof de chant connaissait déjà non pas une, mais deux élèves avant le début de l’émission! (vidéo)

Et si les plus meilleurs élèves de la nouvelle la « Star Academy » n’avaient pas été choisis au hasard ? C’est la question que les internautes commencent sérieusement à se poser depuis que, samedi dernier, la professeure de chant Adeline Toniutti a admis en direct, après la prestation de Léa, qu’elle connaissait déjà la jeune femme de 24 ans. « Elle était sur les bancs de mon école et je suis très surprise de la retrouver ici aujourd’hui », a fait savoir la remplaçante d’Armande Altaï. « Un jour, je me rappelle, je t’avais dit de t’accrocher et que tu irais dans les étoiles et là tu es avec toutes les autres étoiles ce soir. » Les téléspectateurs n’étaient alors pas au bout de leur surprise... Lire aussi «Je n’assume pas»: une élève de la «Star Academy» refuse de chanter avec une des stars invitées, Lucie Bernardoni la remet à sa place Comme le révèle Public ce vendredi, la prof semble également avoir croisé la route d’une autre élève, Anisha plus précisément. La chanteuse de 22 ans, qui a mis tout le monde d’accord avec sa reprise de « Je suis malade » de Serge Lama, aurait déjà pris des cours dans le centre CALYP (Centre d’Art Lyrique de Paris) d’Adeline.

Pour preuve, Anisha apparaît dans la vidéo d’une masterclass d’Adeline, publiée au mois de mai dernier et dans laquelle on y voit aussi Bruno Berberes, directeur de casting de « The Voice » et « The Voice Kids », sur TF1.

Lire aussi «C’était à prévoir»: TF1 supprime les extraits de la «Star Academy» sur les réseaux sociaux, les internautes scandalisés Sur le prime de samedi dernier, Adeline n’avait alors pas mentionné le fait qu’elle avait déjà, aussi, croisé Anisha par le passé. « Tu as le cœur qui est monté dans la gorge, et je pense que toutes les personnes qui souffrent actuellement a dû sentir que tu as chanté leur souffrance », avait-elle simplement commenté.