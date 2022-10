Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Frankie Vercauteren (65 ans) est sans club depuis un an et demi, mais sa vie n’est pas un long fleuve tranquille pour autant. Résidant actuellement en Russie avec sa compagne et sa fille de 6 ans, il doit composer avec des contraintes administratives et familiales que le Covid et la situation en Ukraine ont considérablement amplifiées. L’ex-Petit Prince du parc Astrid est à un tournant de son parcours professionnel. Triple champion de Belgique comme T1, le Soulier d’or 1983 n’exclut pas de mettre prochainement un terme à sa carrière d’entraîneur.

Frankie Vercauteren, comment se passe votre vie en Russie en ces temps difficiles ?

Nous avons reçu un mail de l’ambassade, mais nous avons décidé de rester. Certaines choses sont un peu plus compliquées : on ne peut plus payer que par cash alors qu’il n’est pas toujours possible de retirer de l’argent et certains magasins comme Ikea et Mc Donald sont fermés.