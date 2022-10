Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est une incroyable information que Sudinfo a découverte au détour d’un jugement rendu par la 90e chambre du tribunal correctionnel francophone de Bruxelles ce 18 octobre 2022. Un présumé policier ripou, Serge, qui travaillait jadis au sein de la brigade anti-criminalité (BAC) de la zone de police locale Bruxelles Midi (Anderlecht, Saint-Gilles & Forest), est payé à rester chez lui depuis plus de 5 ans ! L’intéressé est suspendu depuis qu’il a été impliqué dans une fusillade à Schaerbeek en avril 2017. Et, plus récemment, il s’est fait connaître pour violence intrafamiliale…