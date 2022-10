Le restaurant du Chant d’Eole à Quévy se transforme et devient Le Chalet d’Hiver

Cet enthousiasme a généré dans l’équipe une envie d’aller plus loin et de proposer un concept festif pour terminer l’année.

Dans une toute nouvelle décoration et chauffé, le Restaurant dans les Vignes se transformera en Chalet d’Hiver. Il vous proposera par exemple « un buffet savoyard revisité à la Belge » avec du fromage à raclette belge, des fondues de fromage, un buffet de salaisons belges et de crudités et tout cela pour un prix de 32 €.

La carte de suggestions fera la part belle aux plats de saison avec une choucroute maison au Chant d’Eole, un cassoulet, un civet de gibier …. Et l’indispensable tartiflette. Le tout arrosé d’une carte boissons et vins toujours 100% belge !

Le domaine vous accueillera du 16 novembre au 30 décembre le mercredi, jeudi et vendredi soir et le samedi et le dimanche midi et soir (fermé le 24 décembre, ouvert le 25 décembre à midi dans une ambiance de Noël).

Pour les entreprises et autres groupes, une privatisation est possible pour les fêtes patronales ou les dîners de fin d’année. Contact : 065/22 05 00 ou par email à events@chantdeole.be pour plus d’informations.