L’Union va retrouver ce samedi le Club de Bruges, cette équipe qui lui avait brisé ses rêves de titre en playoffs l’année dernière. Même si, en quatre confrontations sur l’ensemble de la saison, les Saint-Gillois n’avaient jamais réussi à faire trembler les filets de Simon Mignolet. Mais cet affrontement sonnera également l’heure de certaines retrouvailles. Celles entre les anciens coéquipiers à Bruges Karel Geraerts et Carl Hoefkens. Mais également celles entre Casper Nielsen et le Parc Duden. Un joueur qui aura laissé une trace indélébile à l’USG. Mais dont la succession a depuis lors été assurée.

1 « Parler de revanche ? Non car on tomberait dans l’émotion »

À l’Union, on refuse d’utiliser le terme « revanche » pour qualifier la rencontre de ce samedi. « Car ce serait le meilleur moyen de passer à côté du match et de tomber uniquement dans l’émotion », confie Anthony Moris. « Alors que pour battre cette équipe de Bruges, tu dois être focalisé sur ton sujet et bien suivre les consignes du coach. »