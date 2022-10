Les escrocs en œuvres d’art ciblaient des personnes âgées à Bruxelles, Mons, Binche...

Faux, escroquerie, abus de confiance, abus de faiblesse… David Bertiaux a réponse à tout, ou presque, devant le tribunal correctionnel, il nie l’ensemble des préventions à sa charge. « J’étais courtier en assurances et, au fil du temps, je me suis intéressé au marché de l’art. J’ai fait la connaissance d’un galeriste français qui me vendait des œuvres. C’est un marché porteur et il m’est arrivé, c’est vrai, de parler de ma passion à mes clients d’assurance, devenus des amis au fil des années. Il m’est arrivé aussi de leur revendre l’une ou l’autre œuvre en faisant un petit profit. Je ne comprends pas pourquoi ils ont déposé plainte contre moi. Le marché de l’art est en constante évolution: s’ils avaient attendu assez longtemps, ils auraient fait une plus-value. D’autant que ça leur permettait aussi d’éluder l’impôt ou les taxes successorales », explique-t-il à la barre avec beaucoup d’aplomb. Il ajoute: « Ma société fonctionnait bien, je n’avais pas besoin d’argent ». Pourquoi, dans ce cas, emprunter de l’argent à ses amis/clients?

Dans la salle, les victimes de Bertiaux et Graux n’en croient pas leurs oreilles. Elles n’en dorment plus depuis des années. Bertiaux et Graux ont fait la fête avec leurs économies: voyages au bout du monde, location de yacht, de jet privé, grosses bagnoles et montres en or.. Germaine espérait une confrontation avec son ancien courtier en assurances mais à 89 ans, elle est désormais au home. « Elle, elle a prêté 50.000 euros à Bertiaux », explique son conseil Me Christian Mathieu. « Elle avait 81 ans à l’époque et c’était un prêt à 5 ans... Elle n’a jamais revu son argent. Il paraît qu’elle a reçu un tableau en contrepartie… C’est faux. »

Axel, lui, a acheté un bronze de Dali à Bertiaux, pour 80.000 euros, un bronze que Bertiaux avait payé 10.000 euros quelques jours plus tôt. Un autre a investi 75.000 euros, toutes ses économies, dans deux œuvres achetées au même, qui les avait payées 40.000. « Il a fait un profit de 35.000 euros en un jour », explique Me Guttadoria.

Plus de 5 millions d’euros

Pour les avocats des parties civiles, les escrocs étaient bien rôdés et s’attaquaient à une clientèle déjà captive qui n’y connaissait rien au monde de l’art: les victimes étaient mises en confiance par le train de vie somptueux des escrocs. Elles le considéraient comme un ami de la famille, certaines comme un fils! L’une des victimes y a laissé une fortune abyssale, 1,3 million d’euros. Mais Bertiaux a aussi escroqué son libraire, sa fleuriste, son jardinier, son voisin…

En 2018, il a officiellement gagné 130.000 euros et a fait des retraits bancaires pour plus de 800.000 euros. À la même période, avec son associé, ils ont acheté des œuvres d’art pour 880.000 euros et ils les ont revendues pour 5,3 millions. Inutile de dire que les victimes ont fort peu de chance de récupérer leur donne.

La technique du faux ami

Le premier substitut Daniel Marlière a rappelé que les victimes, qui ne se connaissent pas et viennent d’un peu partout, Bruxelles, Mons, Binche… décrivent toutes le même modus operandi, celui du faux ami: « Bertiaux et son associé sont déjà introduits chez eux comme courtiers en assurances, ils leur proposent un marché juteux et leur mettent la pression, il faut se décider tout de suite, on ne leur laisse pas le temps de la réflexion… »

Et puis, dit-il encore, ils s’adressent à des personnes âgées, parfois un peu crédules, des gens qui n’y connaissent rien au milieu de l’art, avec des noms prestigieux comme Dali ou Miro ou encore Folon et d’autres. « C’est malin, ça en jette, mais ce sont des œuvres mineures, des lithographies ou des eaux fortes qui ont été tirées à de nombreux exemplaires et n’ont évidemment pas la valeur d’une œuvre unique. Et ils revendent ces pièces avec des marges bénéficiaires qui sont considérées comme inacceptables par les professionnels de l’art, parfois dix fois ce qu’ils ont eux-mêmes payé. Ils ont ainsi obtenu de leurs victimes les économies de toute leur vie, sans scrupule mais avec un cynisme sans nom ».

Le magistrat du parquet a requis la confiscation de plus de 6 millions d’euros. Il a aussi requis 5 ans de prison contre Bertiaux, 1 an contre son épouse et 4 ans contre Julien Graux. La défense plaidera la semaine prochaine.