Un nid de frelons asiatiques trouvé, un pot de miel offert

À Mouscron, c’est une véritable guerre contre ce nuisible qui est déclaré par la cellule environnement. « Le premier nid avait été observé en 2020 du côté de Dottignies, en 2021 on a recensé 5 à 6 nids mais cette année, le chiffre a été multiplié par trois. Une véritable explosion sur notre entité. Et encore, nous n’avons pas trouvé tous les nids… », s’inquiète Christophe Gruwier.

Originaire d’Asie, le frelon asiatique est arrivé en Europe au début des années 2000. Près de 20 ans plus tard, cette espèce s’est bien installée sur le continent européen et aurait colonisé une bonne partie de la Belgique à partir de 2016, c’était du côté de Guignies (Brunehaut). Depuis, le frelon asiatique ne cesse de causer des dégâts dans les ruches du Royaume et sa présence n’est pas forcément vue d’un très bon œil.

Face à ce constat, très inquiétant les apiculteurs mouscronnois ont décidé de se lancer dans une chasse, sans pitié, contre les frelons asiatiques. « On est actuellement à un moment clef, où il faut trouver un maximum de nids. C’est en ce moment que les nouvelles reines quittent les nids et vont ensuite se cacher pendant l’hiver pour ensuite créer de nouvelles colonies. On estime qu’un nid actif peut donner naissance à 10 nouveaux nids, au minimum. Il faut donc neutraliser ces dernières au plus vite sans quoi, le nombre de frelons va continuer à exploser. »