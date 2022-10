«Danse avec les stars»: les internautes déçus par un juge mystère qui n’avait rien de mystérieux

La compétition reprenait de plus belle ce vendredi soir sur TF1, avec la présentation d’un nouveau numéro de « Danse avec les stars ». Et cette fois encore, la production avait réservé une surprise au public, avec l’intervention d’un juge mystère, venu donner un coup de pouce à Chris Marques, Bilal Hassani, François Alu et Marie-Agnès Gillot. Ce dernier est intervenu de manière anonyme tout au long de l’émission, et a également commenté et noté les prestations des candidats encore en jeu. Son identité n’ayant été révélée que vers la fin de l’émission, Camille Combal a fréquemment sollicité l’avis des téléspectateurs, répétant au passage les quelques indices dévoilés en début d’émission. « Je vais être intransigeant sur la partie technique. (…) Le divertissement, ça me connaît. Je me suis produit devant des millions de téléspectateurs. J’ai dansé, j’ai chanté, et j’ai joué la comédie dans le monde entier. » a indiqué l’inconnu caché dans les coulisses. C’est finalement Denitsa Ikonomova qui s’est dévoilée en fin de soirée, avant de rejoindre les autres juges sur le plateau.

Sur les réseaux sociaux, où les pronostics allaient déjà bon train depuis l’annonce de cette nouvelle mécanique, les internautes ont été confortés dans leur idée. Alors que le nom de Jean-Marc Généreux avait circulé, de nombreux twittos doutaient fortement qu’il fasse son retour, après déjà deux apparitions inattendues cette saison, en tant que remplaçant temporaire de Chris Marques, puis en tant que danseur mystère. Les enquêteurs se sont rapidement tournés vers la vraie juge mystère, Denitsa Ikonomova, plus que légitime avec son passé au sein du jury, et son record de victoires dans « Danse avec les stars ». La plupart avaient déjà démasqué la surprise avant même le lancement de la soirée. Les interventions de la danseuse ont rapidement confirmé leurs soupçons puisque, malgré sa voix déformée, son accent particulier de la danseuse ne leur a pas échappé.