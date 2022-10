Le MACS fête ses 20 ans avec une exposition anniversaire au Grand-Hornu

Le commissariat de l’exposition, qui sera accessible du 23 octobre jusqu’au 19 mars 2023, est assuré par Laurent Busine, directeur honoraire et fondateur du MACS. À travers un parcours imaginé comme une suite de contes, le public pourra se plonger dans les 20 ans d’activités du MACS. L’exposition trace un trait d’union entre la collection d’art contemporain du musée et un patrimoine plus ancien issu des arts, des sciences et du quotidien.