«C’était une pseudo-famille pathétique»: Paul El Kharrat dézingue Jean-Luc Reichmann et «Les 12 Coups de midi»

Il y a trois ans, Paul El Kharrat marquait l’histoire des « 12 Coups de midi », en devenant l’un des plus grands champions du jeu de TF1. Après 153 participations impressionnantes, il était reparti avec 691 522 € de gains, et était devenu le deuxième plus grand maître de midi. L’année dernière encore, le jeune homme se montrait très satisfait de son passage dans l’émission qui a « changé sa vie ». « J’en garde globalement un très bon souvenir, avec des très belles personnes, des bons moments, un partage, une complicité et une bienveillance coutumière. » racontait-il à TV Mag. Ce ressenti a pourtant radicalement changé depuis, comme l’indiquent les déclarations de l’ex-champion, qui promeut actuellement son livre, « Bienvenue dans mon monde : moi, Paul, autiste Asperger ».

Dans les pages du prochain numéro de Téléstar, qui sortira le 24 octobre, le jeune homme de 23 ans, a notamment été interrogé sur ses relations amicales dans le milieu du PAF. « Pour le moment, je ne peux pas être ami avec des gens. Je suis ami avec une personne, moi. » a-t-il d’abord indiqué. Même avec Jean-Luc Reichmann ? « Pourquoi serais-je ami avec Jean-Luc Reichmann ? » a-t-il enchaîné, « Cela fait près d’un an qu’on ne s’adresse plus la parole pour toutes sortes de raisons que je ne dévoilerai pas. Je n’ai pas de contacts ni directs ni privilégiés avec cet homme. » Paul El Kharrat est ensuite allé jusqu’à flinguer « Les 12 Coups de midi » en général : « C’était une pseudo-famille pathétique, un semblant de bon relationnel entre individus. Une sorte d’hypocrisie sociétale. » « On n’est pas sur la piste de la rédemption, en effet. Je n’ai pas envie de faire un pas de plus vers un individu qui m’a agacé pour des raisons que je préfère taire. » a-t-il conclu, précisant qu’il ne participerait plus aux éditions spéciales du jeu de TF1. Une volte-face surprenante qui semble confirmer qu’il a dû se passer quelque chose en coulisses, même si le candidat surdoué ne souhaite pas en parler… Paul ne va pas pour autant disparaître de nos écrans, puisqu’il continuera à participer aux « Grosses Têtes », de manière régulière, et a rappelé avoir également participé aux vacances organisées avec les sociétaires. « Tout cela m'a permis d'avoir avec Laurent Ruquier des rapprochements que je n'ai jamais eus avec Jean-Luc Reichmann, avec qui nous n'avons jamais quitté le rapport animateur-élève. » a-t-il finalement révélé.