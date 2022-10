«Star Academy»: le frère de ce candidat, également chanteur, n’est pas un inconnu!

À quelques heures du second prime, la pression commence à monter pour les élèves de la « Star Academy ». Trois d’entre eux devraient particulièrement être tendus, puisque c’est leur place dans la compétition qui se joue ce samedi soir. Ahcène, Amisse et Julien font, en effet, partie des nominés de la semaine, et l’un d’entre eux ne retournera pas au château après le grand show. « Cette fois, je stresse un peu plus, d’autant que je suis face à deux mastodontes de la chanson. » a notamment confié Julien, dans une interview au journal régional Var-matin. « Mais j’y vais pour m’amuser, j’ai envie de montrer que tout va bien, que les gens découvrent mon univers. » a-il ajouté.

Un univers et un sens de l’humour qui semble déjà plaire à de nombreux internautes, touchés par ce qu’ils perçoivent comme de la timidité et de la vulnérabilité. Certains ont même été jusqu’à le comparer à Jean-Pascal Lacoste, qui malgré une grande faiblesse vocale avait conquis le public de la saison 1, qui l’avait mené jusqu’à la demi-finale.