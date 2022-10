Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

de videos

La nuit des musées est sans doute une des plus belles vitrines de l’art en général. Dans des conditions très intéressantes, les participants filent d’un musée à l’autre dans la ville et ce durant une soirée et une partie de la nuit. Ce vendredi, de 21h à 1h du matin, le public pouvait (re)découvrir le BAM, le musée du Doudou, le Beffroi, l’Artothèque, les anciens abattoirs, le Mons Memorial Museum, le Magasin de Papier, le Mundaneum, la Maison Losseau et le MUMONS.

Ainsi, le site des anciens abattoirs de Mons a vu défiler pas mal de monde, un public en flux continu. Ce public filant d’un musée à l’autre.