Des lettres de la 1ère Guerre mondiale d’un soldat carolo retrouvées

Ce post a suscité l’intérêt des Carolos et a été partagé plus de 950 fois sur Facebook. Et Génésie a été contactée par de nombreuses personnes, curieux, passionnés d’histoire ou possibles descendants. « Plusieurs personnes nous ont contactés suite à notre publication, mais nous voulions rendre ces précieuses lettres à leur propriétaire. Nous avons finalement retrouvé le petit-fils de Léon, le soldat », commente la jeune femme.

Des lettres reçues entre 1916 et 1918

Le petit-fils de Léon Detrait, Jean-Claude Detrait, nous explique, non sans une petite pointe d’émotion, comment il a été mis sur la trace de ce véritable trésor familial. « Une amie de ma fille a vu passer la publication de cette femme et elle s’est dit que c’était peut-être de notre famille. On a pris contact et justifié notre filiation, grâce aux noms cités dans les courriers, à l’histoire des lieux où cette boîte a été retrouvée, etc. Les sœurs de la seconde épouse de mon grand-père, Léon, habitaient bien au nº37 de la rue du Coucou. J’ai pu lire ces courriers. Il s’agit de lettres que mon grand-père a reçu quand il travaillait aux ateliers de réparation de Sainte-Adresse, en Normandie, entre 1916 et 1918. » Des lettres qui ont donc plus de cent ans.