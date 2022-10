Le distributeur de billets supprimé place Pinoy à Auderghem ne sera pas remplacé

Depuis quelques jours, le distributeur de billet Fortis installé place Pinoy à Auderghem a disparu. Cela fait suite au déploiement du réseau Batopin, un consortium de quatre grandes banques (Belfius, ING, BNP Paribas Fortis et KBC). L’objectif est de mieux répartir les points de retraits sur le territoire. Mais c’est un coup dur pour les riverains et les commerçants de la place auderghemoise.

« La stupéfaction des habitants du quartier Pinoy n’a fait que croître au fur et à mesure qu’ils se rendaient compte que le distributeur était bel et bien muré. Quant aux commerçants, ils ont déploré ce nouveau coup du sort alors qu’ils se battent depuis des années pour leur commerce », a déclaré la conseillère communale Martine Maelschalck (MR) en interpellant Elise Willame (Ecolo), échevine de l’Économie locale lors du conseil communal.

Le 3 octobre, la bourgmestre Sophie de Vos (DéFI) et l’échevine ont rencontré le consortium Batopin et rappelé l’importance du maintien de distributeur dans tous les quartiers commerçants. « Pour la place Pinoy, notre demande était très claire : maintenir le distributeur en place ou en mettre un nouveau », a indiqué Elise Willame. Pour compenser la suppression du point de retrait, Batopin a installé un distributeur dans la station de métro Herrmann-Debroux et recherche un rez-de-chaussée commercial pour établir un « magasin CASH » avec plusieurs machines dans le quartier Auderghem centre (chaussée de Wavre-boulevard du Souverain).

À Herrmann-Debroux - D.R.

Malgré les propositions de la commune, une implantation dans le quartier Pinoy n’a pas été retenue. « C’est leur décision et nous ne pouvons rien faire contre », a poursuivi l’échevine qui a déjà prévenu les commerçants. « Ils sont très déçus et inquiets par rapport à l’avenir de cette situation. La commune sera là pour assurer un soutien en termes de communication si nécessaire. »