L’euthanasie au cœur du nouveau roman d’Olivier Henskens

Le déclic vient d’un reportage qui m’avait glacé : un homme témoignait à visage couvert de la manière dont il procédait pour « donner la mort » à ceux qui n’en pouvaient plus de souffrir. Il y avait presqu’un côté « artisanal » dans sa manière de procéder.

Vous dites que pour vous, un roman, c’est d’abord une histoire à raconter…

Pour moi, un livre, est d’abord une bonne histoire sans pour autant produire un récit linéaire. Lorsque j’écris, je connais toujours la fin de mon roman. Je sais où je veux aller en essayant toujours d’adopter une forme originale. Ici, c’est celle du flash-back. Pour le Roi Mort, la structure était celle de la tragédie grecque. Le reste se construit de manière très spontanée. Mes personnages prennent les commandes et souvent, ils m’étonnent.

La manière dont votre personnage essaie de tirer son épingle du jeu ne manquera pas de surprendre. Mais au-delà, on se dit que cette histoire romancée pourrait servir à entamer des débats très sérieux sur l’euthanasie ?

Pourquoi pas. L’avantage du romancier, c’est la liberté. Dans un roman, je peux aborder ouvertement des sujets tabous, écrire noir sur blanc des pensées inavouables. Alors que dans la vraie vie, la question de notre finitude fait toujours l’objet d’une véritable omerta. Peu de personnes témoignent de ce qu’elles vivent au chevet d’un proche âgé ou d’un enfant atteint d’une maladie incurable. On ne dit pas ces choses-là. Comment voulons-nous mourir ? Ce n’est pas un sujet de conversation très populaire. Et pourtant…

Quelles sont vos petites manies d’écrivain ?

J’ai besoin d’écrire à la main, avec mon stylo à encre bleue et d’entendre la plume gratter le papier. Le bic, c’est trop doux. J’ai été journaliste pour Sudinfo pendant 11 ans et les mots me viennent de façon assez spontanée. Mais alors que je devais formuler des phrases courtes, aisément compréhensibles par le lecteur, je peux ici m’abandonner à un style littéraire qui m’est propre. Ensuite, je suis bien obligé de recopier le tout sur mon ordinateur. Tâche moins plaisante mais qui coïncide avec la phase indispensable de la correction.

Quels sont vos auteurs préférés ?