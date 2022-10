Le Standard reçoit Anderlecht pour un Clasico sous tension: un stade en feu pour glacer Felice Mazzù?

La dernière chance d’un entraîneur constitue toujours un moment délicat, sur lequel les émotions jouent un rôle forcément important. Comment l’aborder au mieux, pour qu’elle ne verse pas dans le licenciement ? Si Felice Mazzù préfère éviter cette question en faisant preuve de calme et en avançant que « si les dirigeants doivent prendre une décision le concernant, ils le feront », il apparaît impensable que le mentor anderlechtois n’ait pas des migraines depuis la nouvelle défaite subie dans le déluge à Zulte Waregem. Alors que le plus dur semblait être réalisé avec le score de 1-2 au marquoir, le fait de prendre l’eau chez la lanterne rouge a exaspéré les têtes pensantes des Mauves, de quoi muer le spectre du C4 en véritable possibilité pour l’ancien entraîneur à succès de l’Union.

Pour éviter de connaître une fin d’aventure brutale, le tacticien n’a pas d’autre choix que de prendre des points sur la pelouse du Standard. Ce Clasico, en dépit de l’état de forme de chacun, ne peut mener au même résultat que face au Club de Bruges, l’autre rival ancestral, à savoir une défaite malgré la belle envie affichée. Contre le triple champion de Belgique en titre, Anderlecht avait montré des choses intéressantes mais pas suffisantes que pour tempérer les ardeurs de supporters de moins en moins patients. Du côté de Malines, ils avaient décidé de prendre place en tribune à la douzième minute tandis que des banderoles vindicatives s’étaient immiscées dans leur visite à Waregem. Ce samedi, une pétition a circulé pour réclamer le départ du coach mais aussi de certains dirigeants et quelques supporters sont allés à l’entraînement du matin pour responsabiliser les joueurs. En clair, les 1300 fans attendus dans le chaudron de Sclessin pourraient faire vaciller la rencontre en cas de nouvelle désillusion. La Police est donc sur les dents car elle craint des échauffourées et autres représailles en fonction de la physionomie prise par les débats. Pour rappel, les fans bruxellois avaient fait arrêter la rencontre le 12 avril 2019 à coups de fumigènes alors que le marquoir affichait 2-0 en faveur des Rouches.

Pression maximale

Des éléments qui vont aussi aborder le choc après un revers du côté de Malines (2-0), mais qui, paradoxalement, se trouvent dans un état d’esprit bien plus apaisé que leur hôte du jour. L’irrégularité a beau être de mise cette saison, la manière avec laquelle les troupes de Ronny Deila abordent les affiches à domicile force le respect. Le Club de Bruges et l’Antwerp en savent quelque chose puisque ces deux monstres ont littéralement ramassé en bord de Meuse, se voyant renvoyer à leurs chères études sur le même score (3-0). Ronny Deila est un entraîneur malin et, malgré sa récente empathie pour son homologue anderlechtois, il demandera à ses ouailles de piquer le plus vite possible la bête mauve blessée, pour ne pas dire à l’agonie en championnat. Prendre l’avance rapidement permettrait de faire douter des esprits d’ores et déjà bouleversés et surtout, de faire gronder une tribune visiteuse au bord de l’ébullition. Dans les autres gradins, sold-out pour l’occasion, les taquineries risquent d’être de mise tout comme les chants incessants et de nature à mettre la pression sur un Anderlecht qui n’en a pas besoin.

Des encouragements ayant pour objectif de mener le Standard vers un succès à la maison qui le boude depuis… le fameux 12 avril et son issue écourtée par le corps arbitral. Ce sont donc trois points gagnés sur le pré et non via le tapis vert que les Standardmen viseront avec leur philosophie tournée vers l’offensive. En dépit des défections, de la fatigue découlant de la succession des matches et de la pression installée à différents niveaux sur leurs épaules, les 22 acteurs auront à cœur de produire et surtout, de vaincre. Pour chauffer les fesses des formations présentes dans le Top 4 dans le camp liégeois, et dans le but de ne pas prendre une nouvelle fessée du côté mauve et blanc. Une nouvelle punition qui ne passerait pas aux yeux de la direction et qui serait très certainement synonyme d’exclusion définitive pour Felice Mazzù.