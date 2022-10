Teddy Teuma après le partage de l’Union contre le Club de Bruges: «Peut-être qu’avec ce genre de match, on sera davantage pris au sérieux»

L’Union Saint-Gilloise est allée chercher un point avec le caractère face au Club de Bruges ce samedi. Menés 0-2 et réduits à dix très tôt dans le match, les Bruxellois ont trouvé les ressources pour revenir au score. Une performance qui fait évidemment plaisir dans le camp unioniste.

« Ce partage a un arrière-goût de victoire » a lancé Teddy Teuma après le match au micro d’Eleven. « Revenir de deux buts dans ce match qui était très mal parti, ça fait du bien. Le début n’était pas top, mais on a montré qu’on jouait avec le coeur et qu’en jouant comme ça, on pouvait renverser n’importe quel match. dans les médias. Quand je vois que dans la presse, on se demande qui est le favori pour le titre et qu’on met Bruges, Genk et l’Antwerp, alors qu’on a le même nombre de points que Bruges, ce n’est pas normal. »

Le capitaine de l’USG a également évoqué son match face à Casper Nielsen, qui était son équipier la saison dernière. « Il était dans ma zone, donc les duels étaient durs en particulier avec lui, mais sur le terrain on n’est pas là pour se faire des cadeaux. En dehors, ça reste un bon ami. »