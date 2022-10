Chaque jour, ou presque, un mandataire bruxellois annonce qu’il quitte Les Engagés. Quand est-ce que cette hémorragie va s’arrêter ?

On va continuer à avoir certains départs. Cela démontre que le changement est réel au sein du mouvement, avec le passage du cdH aux Engagés. C’est aussi sain, quand on n’est plus à l’aise quelque part, de décider de couper le cordon. Par contre, quand on dit qu’on ne retrouve plus de projet fédérateur, de projet humaniste dans ce qui est porté par les Engagés, je ne suis pas d’accord. C’est même totalement faux ! Dans l’avant-propos du manifeste, il y a une citation d’Edgar Morin : « nous avons besoin d’un humanisme ressourcé et régénéré ». La première page donne assez bien le ton de ce que nous voulons porter comme message. Clairement, l’humanisme est toujours le but de notre engagement. Ceux qui disent que ce n’est pas le cas, qu’ils disent clairement en quoi. J’attends encore une réponse. Quand nous disons que c’est un humanisme régénéré et ressourcé, c’est qu’il s’agit d’un humanisme qui est davantage en phase avec les enjeux actuels, modernes et contemporains. On reste un mouvement centriste. On reste à œuvrer pour l’intérêt général et l’intérêt commun et pas pour des intérêts particuliers. On continue de veiller à l’épanouissement et au bien-être de chaque être humain.

Dernièrement, c’est une conseillère communale de votre commune, Berchem-Sainte-Agathe, qui a annoncé son départ. Avez-vous tenté de retenir Laila Boughmar ?