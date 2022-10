de videos

Votre restaurant Mitraillette connaît un succès à Mons, des nouveautés sont-elles prévues ?

On a pris le pli de changer la carte à chaque saison. On a changé au mois de septembre donc la prochaine arrivera en décembre. On va aller sur une carte de fête. On va remettre notre « petit Jésus en culotte de velours », c’est la mitraillette en forme de cougnou avec du foie gras poêlé. On va en refaire une aussi avec quelque chose comme du civet de biche. On est vraiment dans les plats d’hiver. Pour le moment, on fait la mitraflette, une mitraillette tartiflette, mais je ferais bien une raclette pour changer avec un bon fromage fondu dessus.