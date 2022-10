Des milliers de personnes sont rassemblées à Bruxelles à la Marche pour le climat: «Nous n’avons plus le luxe d’attendre»

La Coalition Climat, qui fédère près d’une centaine d’organisations environnementales, de syndicats et de mouvements citoyens, attendait des milliers de manifestants ce dimanche à Bruxelles pour réclamer des mesures fortes contre le réchauffement climatique et ses conséquences déjà palpables. La lutte contre les crises énergétique et agricole occupera une place prépondérante dans les revendications.

«Après des mois d’été marqués par les feux de forêt et par les inondations sans précédent au Pakistan, nous n’avons plus le luxe d’attendre. Le dérèglement climatique est partout et tous les jours (...). Et pourtant, nous restons dépendants des énergies fossiles», s’alarmait la Coalition Climat, qui réunit notamment le CNCD-11.11.11, Greenpeace, le WWF, la Mutualité Chrétienne ou encore la FGTB. «Cette dépendance et le contexte international nous le font payer cash avec des factures d’énergie totalement impayables», ajoute-t-elle.