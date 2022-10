Plus de 25.000 personnes rassemblées à Bruxelles à la Marche pour le climat: «Nous n’avons plus le luxe d’attendre»

Les organisateurs, la Coalition Climat, relaient quant à eux sur Twitter la participation de 30.000 personnes. Le cortège s’est élancé de la gare du Nord vers 14h00, pour remonter ensuite le boulevard du Jardin Botanique et l’avenue des Arts jusqu’à la rue de la Loi et enfin le Parc du Cinquantenaire. Les manifestants, parmi lesquels des représentants de 96 associations citoyennes, rassemblées sous le nom de la Coalition Climat, réclament des mesures politiques fortes et immédiates pour lutter contre le réchauffement climatique. La marche s’est déroulée dans le calme, mais au son de la musique (tam-tams, chorales, etc.) et sous le slogan «on est plus chaud que le climat», scandé par la foule.

La Coalition Climat a voulu, pour cette édition de la Marche Climat, mettre l’accent plus spécifiquement sur une nécessaire solidarité avec les pays du Sud, sur la transition énergétique et sur la mise en place de systèmes alimentaires durables. C’est d’ailleurs l’activiste kényane Elizabeth Wathuti et une délégation brésilienne qui se trouvaient en tête de cortège, en tant que représentantes des pays du sud, les plus touchés par la crise climatique.

«Les factures d’énergie impayables qui nous impactent toutes et tous, la pauvreté dans laquelle sont plongées même des familles de travailleurs, la crise agricole, les terres brûlées et les récoltes décimées... Ce sont autant de conséquences des crises liées à un monde dépendant du pétrole et du gaz. Nous ne pouvons plus faire comme si de rien n’était. Nous ne pouvons pas non plus faire comme s’il était trop tard. Il est encore temps d’agir. Maintenant!», a déclaré Nicolas Van Nuffel, président de la Coalition Climat.

La marche s’est achevée au Parc du Cinquantenaire. Diverses prises de parole ont alors eu lieu, entrecoupées de petits concerts et de festivités diverses, avant que la foule ne se disloque.