Dernière ligne droite avant le grand plongeon de Marjorie: la Mouscronnoise plongera avec son fauteuil roulant adapté la semaine prochaine

Certains nageurs ont croisé un objet extrêmement insolite dans le hall de la piscine Les Dauphins, ainsi que dans l’eau. Une chaise roulante qu’on croirait tout droit venue du futur. Pourtant, il s’agit d’une construction imaginée et réalisée par les élèves de l’ICET, Lucas et Gaëtan, accompagnés de leur professeur Marc Tranain.

Malgré cela, Marjorie voit les choses en grand ! « Un jour, j’ai vu une vidéo d’une dame qui plongeait avec un fauteuil hyper équipé et automatisé. J’ai trouvé l’idée sympa, mais en me disant que je voulais le réaliser à la seule force des bras », explique Marjorie Demullier. L’idée a donc doucement germé. Mais avant d’envisager cela, il fallait que Marjorie apprenne à plonger. « Je m’y suis mise pour le défi. J’ai donc dû me former, jusqu’à avoir ma deuxième étoile. Je me suis accrochée. » Mickael Mathis

Un défi inédit

Les membres du Club Aquanaute Mouscronnois (CAM) se sont certainement posé de nombreuses questions lorsque Marjorie les a approchés avec cette folle idée. Il faut dire qu’il s’agit d’un défi inédit, jamais réalisé dans le monde.

Concrètement, Marjorie et ses équipiers plongeront dans une calanque de Saint-Cyr-sur-Mer, dans le sud de la France. Alors qu’elle est autorisée à plonger jusqu’à 30 mètres, l’équipe se contentera de descendre à 10 mètres sous la surface de l’eau. « C’est la Méditerranée, on ne connaît pas les conditions, les courants… Il faut viser la sécurité ! »

Travail d’équipe

Mais ce défi n’est pas celui d’une seule personne. Marjorie est accompagnée de nombreuses personnes avec qui elle a pu tisser des liens d’amitié : Séverine, une coach sportive de haut niveau, ainsi que ses amis de plongée, Olivier, Jocelyne et d’autres membres du CAM. « Sans eux, je n’y arriverais pas. J’ai une confiance absolue en eux. Sans leurs expériences et leurs acquis, mais aussi sans leur confiance en moi pour réaliser ce défi fou, on n’y arriverait pas. »

Lors de ce fameux défi, réalisé au profit de l’Envol, Marjorie sera bien entourée. On retrouvera deux personnes sur un paddle en surface, Séverine et Guillaume. Une autre équipe sera présente sur la plage. Enfin, six personnes accompagneront la plongeuse.